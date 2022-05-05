منظمات حقوقية محلية تطالب بحماية حرية الصحافة في ليبيا.

طرابلس 4 مايو 2022م (وال) ـ طالبت منظمات حقوقية محلية السلطات الليبية بحماية حرية الصحافة، داعية إلى تحقيق ثمانية مطالب منها إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر والبث.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ (21) منظمة حقوقية صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، للإشارة إلى التحديات التي تواجه السلطات الليبية لحماية حرية الصحافة.

كما طالبت المنظمات السلطات الليبية بالعمل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وإجراء تحقيقات فورية وجادة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة والالتزام بالقانون والمواثيق الدولية.

وأوضحت المنظمات أن المنظمة الليبية للإعلام المستقل وثّقت في الفترة من مايو 2021م إلى مايو 2022م (14) انتهاكاً، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين الإخفاء القسري والقبض التعسفي والاعتداء الجسدي.

وأشارت المنظمات إلى أن مدينة سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، بينما سجلت مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، وصرمان واجدابيا بنسبة 10%.

ولفتت المنظمات إلى أن المرأة الصحفية في ليبيا لازلت تتعرض للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.