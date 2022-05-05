ليبيا نيوز

مركز الأرصاد الجوية : ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الخميس وهبوب رياح مثيرة للأتربة على المناطق الغربية.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 مايو 2022 (وال)- توقع مركز الأرصاد الجوية في نشرة اصدرها ارتفاع درجات الحرارة، اليوم  الخميس وهبوب  رياح مثيرة للأتربة على المناطق الغربية، بينما تشهد المناطق الشرقية يوم الجمعة ارتفاعا لدرجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأفاد المركز، عبر صفحته على فيسبوك، بأن مناطق غرب ليبيا تتأثر  اليوم بمنخفض صحراوي يتحرك من جنوب الجزائر مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

 وتتأثر المناطق الشرقية بهذا المنخفض الصحراوي بداية من مساء اليوم الخميس، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة.

وال…

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وكالة الأنباء الليبية

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