السويد تتلقى ضمانات أمريكية في حال طلبت الانضمام لحلف الناتو

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا تلقي بلادها ضمانات ودعم أمريكي في خلال فترة تقديمها طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت إن دعم أمريكا سيستمر طوال فترة فحص الدول الأعضاء في الحلف لهذا الطلب.

وأشارت في حديث للتلفزيون السويدي، بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أنها متأكدة من الدعم الأمريكي، إلا أنها أكدت عدم وجود أي شيء ملموس حاليًا، لأن هذه الضمانات لا تكون حقيقية إلا في حال انضمام السويد للحلف بشكل رسمي.

وكانت السويد وفنلندا خارج الحلف طوال فترة الحرب البادرة، إلا أن ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والهجوم على أوكرانيا؛ دفع الدولتين الاسكندنافيتين لإعادة التفكير في سياستهما الأمنية.

يذكر أن وزيرة الخارجية السويد لم تكشف عن الضمانات التي حصلت عليها من أمريكا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا