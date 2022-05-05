زيلينسكي: نحتاج إلى هدنة طويلة لإجلاء المدنيين من ماريوبول

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها في 5 مايو حاجة بلاده لهدنة؛ من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.

وقال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار من أجل إنقاذ المدنيين، مشيرًا إلى أن إخراجهم من الأقبية والملاجئ الموجودة تحت الأرض غير ممكن حاليًا بسبب استمرار القصف الروسي، وحاجة أوكرانيا لاستخدام معدات ثقيلة؛ من أجل فتح طريق بين الحطام لإخراج المدنيين من خلاله.

من جانبها، تعهدت روسيا بوقف إطلاق النار بدءًا من 5 مايو وحتى 7 مايو؛ من أجل السماح بإخراج المدنيين من المدينة.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أكدت إجلاء أكثر من 300 مدني من ماريوبول ومناطق أخرى جنوب أوكرانيا في 4 مايو، ضمن عمليات مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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