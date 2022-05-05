كوريا الشمالية تنفذ تجربة جديدة لصاروخ باليستي

قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، صاروخًا باليستيًا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي.

جاء ذلك بعد أسبوع من تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بنية بلاده تطوير قواتها النووية “بأسرع وتيرة ممكنة”.

ويعد الإطلاق الجديد الـ 14 الذي تجريه بيونغ يانغ منذ بداية العام الحالي، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك-يول منصبه.

واعتبرت هيئة الأركان في سول، أن سلسلة التجارب التي تمت مؤخرا تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن على المجتمع الدولي.

كما نددت الولايات المتحدة بالتجربة، ودعت بيونغ يانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث برامجها النووية والصاروخية.

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