إ نهاء المرحلة الثانية من توصيل خط تصريف لخزان الزيت الخام بحقل النافورة.

بنغازي 5 مايو 2022م ( وال ) – أعلنت إدارة حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، الانتهاء من المرحلة الثانية لتوصيل ولحام خط التصريف لخزان الزيت الخام بالمحطة رقم (3) بالحقل من قبل وحدة صيانة الأنابيب، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر، عبر صفحة حقل النافورة على موقعه على «فيسبوك»، أنه جرى صباح اليوم الأربعاء، فك وإزالة صمام التحكم القديم المتصل بالخزان، وتركيب تحويرة وصمام تحكم جديد وربطه بخط التصريف للخزان بواسطة خط أنابيب بطول نحو 120 مترا.

وأكد المصدر أن إنجاز هذه المرحلة من العمل في الموعد المحدد بفضل تكاتف جهود مستخدمي وحدة صيانة الأنابيب ومنسقة العمليات، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا العمل.

….( وال ) ….