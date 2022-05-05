روسيا تعلن عن هدنة مع أوكرانيا.. لإجلاء المدنيين من أزوفستال

أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممرات إنسانية بدءًا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام بعد يومين من القتال العنيف الذي يشهده مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وذلك للسماح للمدنيين بمغادرة المجمع.

وأكد، في بيان له، أن قواته ستوقف خلال هذه الفترة أي أنشطة عسكرية وتسحب الوحدات إلى مسافة بعيدة بشكل آمن.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المساعدة في “إنقاذ” الجرحى في المصنع الذي تحاصره القوات الروسية وتقصفه.

وأشار زيلينسكي في كلمة له صباح الخميس إلى وجود مدنيين، بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مبديا استعداد أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق نار في المدينة.

ونوهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني بإجلاء أكثر من ثلاثمئة مدني الأربعاء من مناطق مختلفة في جنوب أوكرانيا ضمن عملية مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي إطار الضغط على روسيا لردعها عن حربها في أوكرانيا، اقترحت المفوضية الأوروبية التخلص التدريجي من واردات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر ومن المنتجات المكررة بحلول نهاية هذا العام.

وشددت رئيستها أورسولا فون دير لاين على ضرورة أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمنا باهظا لما وصفته بـ”العدوان الوحشي” على أوكرانيا.

وفي تصريحات صحفية، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي رحب فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بنية الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على وسيا؛ فإنه شدد على ضرورة حرمان آلة الحرب الروسية من مصادر التمويل.

وعلى الصعيد الميداني، حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن قوات بلاده ستستهدف أي شحنات أسلحة يرسلها الغرب إلى أوكرانيا، فيما أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تعطيل ست محطات للسكك الحديدية كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى ضرب 40 هدفًا عسكريًا، منها أربعة مستودعات ذخيرة ومدفعية، ونشرت لقطات مصورة لصاروخي كروز من طراز كاليبر أطلقا من البحر الأسود، وقالت إنهما أصابا أهدافًا أرضية غير محددة في أوكرانيا.

من جانبها، نوهت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القاذفات الاستراتيجية الروسية أطلقت ثمانية عشر صاروخا بهدف الإضرار بالبنية التحتية للنقل، كما حذر جهاز حرس الحدود الأوكراني من احتمال انضمام قوات روسيا البيضاء للهجوم الروسي.

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