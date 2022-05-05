ألمانيا تنهي مشاركتها في مهمة التدريب الأوروبية بمالي

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، أن بلادها ستنهي مشاركتها في مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، لكنها أبدت الاستعداد لمواصلة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وفقا لشروط معينة.

وعزت الوزيرة الألمانية الأسباب إلى الخطر القائم بوجود الحكومة العسكرية الحالية في مالي، واحتمال قيام الجنود الماليين الذين دربتهم ألمانيا بالقتال مع قوات فاغنر الروسية، وارتكاب انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان، وشددت على أنه لا يمكن دعم مثل هذا النظام بعد الآن.

ويأتي القرار الألماني بعد أسابيع من اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات مالي ومقاتلين من فاغنر بإعدام نحو ثلاثمائة مدني في بلدة وسط البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا