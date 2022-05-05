الصحة العالمية تحدد الرقم الحقيقي لوفيات كورونا في العالم بـنحو 15 مليوناً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز مقدار 3 أمثال عما تم تسجيله في البيانات الرسمية حول العالم- وفقاً لما أظهره تقرير جديد للمنظمة، الذي يعد دراسة شاملة حول الخسائر الفعلية لتفشي الوباء.

وذكرت المنظمة في تقريرها -الخميس- أن 14.9 مليون حالة وفاة إضافية مرتبطة بكورونا بنهاية عام 2021، فيما بلغ العدد الرسمي السابق للوفيات المنسوبة إلى الفيروس، التي تم إبلاغ المنظمة بها في الفترة من يناير 2020 إلى نهاية ديسمبر 2021، أكثر بقليل من 5.4 ملايين.

وكشف التقرير أن ما يقرب من نصف الوفيات التي لم يتم إحصاؤها في السابق وحتى الآن كانت في الهند، في إشارة إلى أن 4.7 ملايين شخص ماتوا هناك نتيجة للجائحة، خاصةً خلال تنامي موجة العدوى بشكل كبير في شهري مايو ويونيو 2021، فيما ذكرت الحكومة الهندية أن عدد الوفيات في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021 أقل بكثير، حيث تبلغ نحو 480 ألفاً – حسب إحصائيات الحكومة الهندية.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم توضيح منظمة الصحة بأنها لم تدرس بشكل كامل البيانات الجديدة التي قدمتها الهند هذا الأسبوع، والتي تقل عن تقديرات المنظمة العالمية، إلا أن الحكومة الهندية قالت في بيان بعد نشر الأرقام إن منظمة الصحة أصدرت التقرير “دون معالجة كافية لمخاوف الهند بخصوص ما أسمته أساليب مشكوك فيها”.

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