ستيفان دوغاريك: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا “أولوية قصوى”

نيويورك 05 مايو 2022 (وال)- قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن المنظمة تعتبر تعيين رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا “أولوية قصوى”.

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي؛ حول مساعي اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، في ظل مواقف أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في إشارة إلى روسيا.

وأضاف دوغاريك أن “الأولوية الأخرى هي أملنا في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتنا في تنفيذ تفويض البعثة الأممية، والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي”.

وكان مجلس الأمن صوّت في 29 أبريل؛ بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو، وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال