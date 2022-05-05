وفيات كورونا في أفريقيا تتجاوز 250 ألفاً والإصابات 11 مليوناً

بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى قارة أفريقيا، 11 مليوناً و540 ألفًا و181 حالة إصابة، كما بلغت الوفيات 252 ألفاً و930 وفاة بسبب تفشي الوباء- وفقاً لما أعلنته المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض.

وبينت المراكز الأفريقية المعنية في أحدث إحصائياتها الصادرة -الخميس- أنه تم إعطاء أكثر من 294 مليوناً و169 ألفاً و448 لقاحاً في كافة أنحاء أفريقيا، وبلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و689 ألفاً و364 حالة.

وأظهرت الإحصاءات أن دولة جنوب أفريقيا مثّلت أكثر الحالات المبلغ عنها، تليها المملكة المغربية، ثم تونس، فإثيوبيا ثم ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت قبل أسبوع أن أفريقيا تشهد زيادة في حالات الإصابة بكورونا، يقودها تضاعف الإصابات المسجلة في جنوب أفريقيا، حيث قال بينيدو إمبوما مدير الأمراض المعدية وغير المعدية في مكتب المنظمة بأفريقيا إن “الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في القارة زادت للمرة الأولى، بعد انخفاض لأكثر من شهرين في الإصابات وشهر واحد في الوفيات”، موضحاً أن “هذا الارتفاع مرتبط بشكل كبير بتزايد عدد الحالات المعلنة في جنوب أفريقيا، مع دخول البلاد موسم الشتاء، حيث تصبح الأمراض التنفسية أكثر شيوعاً”.

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