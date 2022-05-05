الدفاع الروسية تعلن تدمير 45 موقعا عسكريا و41 مركز قيادة لقوات كييف

موسكو 05 مايو 2022 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير (45) موقعا عسكريا بينها مركزا قيادة، و (41) تجمعا عسكريا ومستودع للقذائف الصاروخية والمدفعية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة لوسكوتوفكا، ومستودعين لذخيرة الكتائب النازية في منطقة سيفرسك، و (28) تجمعا عسكريا في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف: “كما دمرت قواتنا الصاروخية بطارية مدفعية في منطقة زاروجنويه، وراجمة صواريخ “الإعصار” في منطقة نيقولاييف وأربعة تجمعات عسكرية”.

وأشار إلى أن المدفعية الروسية ضربت (6) مواقع قيادة، ومخزنين للذخيرة، و (152) معقلا للقوات الأوكرانية، ودمرت (38) مربضا للمدفعية الأوكرانية، وقضت على حوالي (190) فردا.

وأشار إلى أنه “خلال اليوم الخميس، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فوق مناطق مالايا كاميشيفاخا، وخاركوف وسيفرسك وجمهورية لوغانسك الشعبية، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز “بيرقدار بي2″ في منطقة جزيرة زمييني” في البحر الاسود.(وال موسكو) س خ.

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