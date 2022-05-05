تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين الفلسطيينين وقوات الاحتلال في باحة المسجد الأقصى.

القدس المحتلة 5 مايو 2022م ( وال ) – اندلعت اليوم الخميس ،اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال على أثر تجدد زيارات اليهود لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت تقارير إخبارية تواجد قوات الاحتلال بشكل مكثف في الموقع الذي يشهد حالة من التوتر بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وزعمت قوات الإحتلال في بيان أنها «صدت مثيري الشغب الذين ألقوا أشياء»، مؤكدة «إصابة شرطي بجروح طفيفة»، وحذرت من أنها ستتعامل «بحزم ودون تساهل» مع «مثيري الشغب»، على حد وصفها.

صدامات متجددة في باحة المسجد الأقصى

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ منتصف الشهر الماضي وبالتزامن مع شهر رمضان اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين على خلفية زيارة مستوطنون لباحات المسجد إذ ينظر الفلسطينيون إلى هذه الزيارات على أنها «اقتحامات»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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