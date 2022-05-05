مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابات حرجة في عملية طعن شرق يافا

يافا 05 مايو 2022 (وال) -أعلن اليوم الخميس عن مقتل (3) مستوطنين واصابة (6) آخرين بجروح حرجة، في عملية طعن بمنطقة العاد قرب مدينة يافا المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن شخصين نفذا هجوما بسلاح ناري، وآخر حاد “ساطور”، وقتلا ثلاثة مستوطنين على الأقل، وأصابا آخرين بجراح خطرة، داخل متنزه في إلعاد. وتعد منطقة تنفيذ العملية، […]

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