الداخلية تُعلن ضبط شخص مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنًا بالسكين

طرابلس 05 مايو 2022 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص مصري الجنسية متهم في واقعة القتل التي وقعت بميدان الشهداء يوم الخميس الماضي وراح ضحيتها مواطن ليبي.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” إن المدعو “أحمد يونس” مصري الجنسية قام بطعن المواطن “عبد الكريم أبوبكر حقار” بسلاح ابيض نوع سكين ولاذ بالفرار.

وأضافت أن أعضاء التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس، تمكنوا من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل المدعو “محمود سامي ” مصري الجنسية والذي بدوره اعترف بأن صديقه المدعو “أحمد يونس” قام بارتكاب واقعة القتل وهو يحاول الفرار لمصر.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني ما أسفر عن ضبطه بمنفذ أمساعد البري من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولته الهروب لمصر. (وال)

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