الكهرباء تعلن اسلاك وأعمدة كهرباء من دائرة توزيع نسمة.

طرابلس 5 مايو 2022م (وال) ـ أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها.

وقالت الشركة في بيان لها إن الاعتداءات ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وأضافت الشركة أن أسلاك نحاسية ضغط منخفض مسافة 1359 متر و13 عمود كهرباء، وكذلك أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر وعدد 15عمود كهرباء تعرضت للسرقة من خط رأس الطبل بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان، ما أدى لانقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.