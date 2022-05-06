الداخلية تعلن ضبط أحد السجناء الفارين من سجن مليتة.

طرابلس 5 مايو 2022م (وال) ـ أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، ضبط أحد السجناء الفارين من سجن مليتة من قبل مركز شرطة تابع لمديرية أمن صبراتة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” إن غرفة الاتصالات بمديرية أمن صبراتة تلقت معلومات تفيد بوجود المدعو “و، م، م” داخل منزله بأحد ضواحي المدينة، كونه أحد الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وأضافت أن فريق التحري والقبض بدائرة المركز انتقل للمكان ليتم ضبط السجين الفار وإحضاره، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان عدد من السجناء قد تمكنوا من الهرب من سجن مليتة بعد تمرد مسلح وقع فجر الإثنين.