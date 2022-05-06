العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بمكب قمامة في أبورشادة بغريان.

غريان 5 مايو 2022م (وال) ـ أعلنت مديرية أمن غريان اليوم الخميس العثور على جثة مجهولة الهوية مقيدة اليدين ملقاة بمكب قمامة بمنطقة أبو رشادة.

وقالت المديرية عبر حسابها على فيسبوك إنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين مساء اليوم بخصوص وجود جثة ملقاة بمكب القمامة بمنطقة أبو رشادة توجه على إثرها قسم البحث الجنائية لمكان الواقعة وتم نقل الجثة وإخطار النيابة العامة بذلك.

وأضافت المديرية أنها قامت باتخاذ الإجراءات الأولية، وجاري البحث عن هوية الجثة، داعية كل من يتعرف على هوية الجثة سرعة الإبلاغ أو التوجه لقسم البحث الجنائي لتقديم أي معلومة تفيد في التعرف عليها.