وزير النفط والغاز يشارك في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة أوبك.

طرابلس 05 ابريل 2022م ( وال ) – شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ” عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة أوبك ومن خارج الاوبك.

واكد المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه تم الاتفاق على الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل 2020م بواقع 432000 برميل نفط خام يوميا خلال شهر يونيو القادم مع التأكيد أن ليبيا لازالت مستثناة من هذه التخفيضات.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط حيث يلاحظ أنه سيكون هناك زيادة على طلب النفط خلال الربع الثاني من هذه السنة إلا أن توقعات نهاية السنة تورد احتمال وجود فائض عن الطلب .

وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يوم 2 يونيو القادم.

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