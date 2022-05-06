ليبيا نيوز

المشري والمستشارة "ستيفاني ويليامز" يبحثان مستجدات وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 05 ابريل 2022م ( وال ) – بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، اليوم الخميس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة “ستيفاني ويليامز”؛ آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بطرابلس استعراض جهود المجلس الأعلى للدولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

وعبّرت المستشارة ” وليامز ” خلال اللثاء عن صادق تهانيها للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وكالة الأنباء الليبية

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