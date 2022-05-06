الاتحاد الأوروبي سيعدل خطة عقوبات النفط الروسي

أكدت مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي قيام المفوضية الأوروبية بتعديل خطة العقوبات المفروضة على النفط الروسي؛ بهدف كسب آراء الدول المعارضة.

ووضعت المفوضية مقترحًا جديدًا سيقوم مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع 6 مايو يشمل وضع فترة انتقالية لمدة 3 أشهر عوضًا عن شهر واحد قبل فرض الحظر على النفط الروسي.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات الجديدة ستعمل على تحديث البنية التحتية النفطية، والتخفيف من تأثير تلك العقوبات على الدول الغربية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده، في وقت سابق، لحظر النفط الروسي؛ بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

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