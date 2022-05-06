ألمانيا تدعم أوكرانيا بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت في 6 مايو عن تقديم بلادها مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا.

وقالت كريستين لامبريشت، في تصريحات صحفية أثناء وجودها ببلدة سلياتش السلوفاكية من أجل لقاء نظيرتها الهولندية: ألمانيا ستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدافع المتطورة في الأراضي الألمانية بدءا من الأسبوع القادم.

وكانت ألمانيا قد تعهدت، في وقت سابق، بتقديم 5 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا من أجل التصدي للهجوم الروسي.

يُذكر أن العديد من الدول الغربية قدمت مساعدات عسكرية وأسلحة ثقيلة لأوكرانيا؛ لمساعدتها في الوقوف في وجه القوات الروسية.

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