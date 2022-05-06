الخارجية الروسية: لن نلجأ للأسلحة النووية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الروسية أليكسي زاتيسيف في 6 مايو الجاري عدم وجود نية لدى بلاده لاستخدام الأسلحة النووية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال إليكسي زاتيسيف، في تصريحات صحفية، إن استخدام روسيا للأسلحة النووية لا ينطبق على عمليتها الخاصة في أوكرانيا، ليضع حدًا بذلك للمخاوف الأوروبية التي ناقشت إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وكان مدير وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز قد حذر، في أبريل الماضي، من الاستخفاف بالتهديد روسيا باللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في أوكرانيا عقب الانتكاسات التي تعرضت لها منذ بداية حربها في فبراير الماضي.

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