الرئيس الأمريكي يعين كارين جان بيير سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

واشنطن 06 مايو 2022 م ( وال ) – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين كارين جان بيير لتكون السكرتيرة الصحفية المقبلة للبيت الأبيض، خلفا لجين ساكي التي سنترك منصبها الأسبوع المقبل.

ويعيد بايدن أيضا أنيتا دن، التي خدمت في البيت الأبيض العام الماضي لعدة أشهر بعد أن أدى بايدن اليمين الدستورية، لمنصب كبير مستشاريه.

وقال بايدن في بيان: “كارين لا تتحلى بالخبرة والموهبة والنزاهة المطلوبة لهذه المهمة الصعبة فحسب، لكنها ستواصل قيادة الطريق في التواصل حول عمل إدارة بايدن – هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي”.

وشغلت جان بيير، منصب النائب الأول للسكرتير الصحفي لبايدن منذ يوم التنصيب.

وأشادت ساكي، التي تغادر البيت الأبيض في 13 مايو الجاري، بخليفتها، مشيرة إلى أهمية هذا التعيين في صناعة التاريخ.

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