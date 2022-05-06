مركز زليتن الطبي ينظم الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية و القسطرة الطرفية .

زليتن 6 مايو 2022 م ( وال ) – ينظم مركز زليتن الطبي بالتعاون مع كلية الطب البشري و الجامعة الأسمرية يوم غد السبت الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية و القسطرة الطرفية .

وحسب المنظمين لهذا الملتقي الطبي ستعقد ورشة عمل حول القسطرة الطرفية يتم خلالها مناقشة العديد من حالات مرضى القصور_الدموي_المزمن بالأطراف ، وسط حضور نخبة من أساتدة جراحة الأوعية الدموية الليبين بالداخل والخارج وعدد من الزوار من دولة تونس.

كما سيرافق الملتقى الذي سيعقد بفندق زليتن معرض_طبي لبعض الشركات الطبية المهتمة بمعدات ومستلزمات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.

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