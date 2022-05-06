ليبيا نيوز

مركز زليتن الطبي ينظم الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية و القسطرة الطرفية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 زليتن 6  مايو 2022 م  ( وال ) –  ينظم  مركز زليتن الطبي  بالتعاون مع كلية الطب البشري و الجامعة الأسمرية يوم غد  السبت الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية و القسطرة الطرفية . 

   وحسب المنظمين لهذا الملتقي الطبي ستعقد  ورشة  عمل حول القسطرة الطرفية  يتم خلالها مناقشة العديد من حالات مرضى القصور_الدموي_المزمن بالأطراف  ،  وسط حضور نخبة من أساتدة جراحة الأوعية الدموية الليبين بالداخل والخارج وعدد من الزوار من دولة تونس.

   كما سيرافق الملتقى الذي  سيعقد بفندق زليتن  معرض_طبي لبعض الشركات الطبية المهتمة بمعدات ومستلزمات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.

…  (  وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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