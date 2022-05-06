وزيرة الخارجية الألمانية تزور أوكرانيا قريبا.. لكسر جليد العلاقات

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا قريبًا، بعد إنهاء خلاف دبلوماسي بخصوص رفض كييف استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشهر الماضي.

وأشار شولتس إلى محادثات وصفها بالجيدة، أجراها الرئيس شتاينماير مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية بينهما أمس, وكان رفض كييف لزيارة شتاينماير أثار أزمة في ألمانيا ودفع شولتس للقول إنه لن يزور أوكرانيا قبل أن يقوم الرئيس الألماني بذلك.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار شولتس اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

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