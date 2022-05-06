اليابان تحذر: سيناريو أوكرانيا قد يتكرر في تايوان

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على ضرورة تعزيز دول مجموعة السبع وحدتها، لمواجهة التحديات العالمية، محذرًا من تكرار ما يحصل في أوكرانيا في شرق آسيا.

ودعا كيشيدا، وعقب لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وعدم التسامح مع محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة إلى مطالبة الصين بفرض سيادتها على تايوان.

وفي سياق متصل، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أن الرئيس جو بايدن سيبحث مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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