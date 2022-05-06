زيلينسكي يحذر من تضرر البنية التحتية الطبية: “حتى المضادات الحيوية غائبة”

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتدمير مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة الأمراض المزمنة، أو قدرة على إجراء العمليات الجراحية الضرورية.

وحذر زيلينسكي، في خطاب موجه لجماعة طبية خيرية، من أن العديد من المراكز الصحية تفتقر حتى إلى المضادات الحيوية الأساسية خاصة في مناطق القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، إضافة إلى غياب أدوية مرضى السرطان والأنسولين لمرضى السكر.

وذكر أن البنية التحتية الطبية تأثرت بصورة كبيرة، وأن الأضرار لحقت بما يقرب من أربعمائة مؤسسة للرعاية الصحية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا