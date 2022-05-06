هايتي على صفيح ساخن.. مقتل العشرات وفرار الآلاف في أعمال عنف

ذكرت إدارة الحماية المدنية في هايتي أن معارك بالأسلحة النارية بين عصابتين محليتين أودت بحياة العشرات خلال الأسبوعين الماضيين، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير له، إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 39 شخصًا، وأحدثت حالة من الفوضى بالعاصمة ومحيطها.

وذكر أن 23 منزلاً على الأقل، و48 مدرسة وخمسة مراكز طبية، أحرقت بالكامل.

وأعاقت الاشتباكات عمليات توزيع الوقود، مع اختطاف العصابتين لعشر شاحنات صهاريج، فيما اضطر تسعة آلاف شخص للفرار من منازلهم.

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