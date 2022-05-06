ستيفاني لـ « السفير الإيطالي» ندعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن مع الحفاظ على الهدوء على الأرض .

طرابلس 6 مايو 2022 م ( وال ) – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة” ستيفاني وليامز” أمس الخميس “جوزيبي بوتشينو” سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وغردت “وليامز ” عقب اللقاء الذي جمعهما بطرابلس عبر حسابها على تويتر قائلة ” ناقشت مع السفير بوتشينو «الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري – انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».

واضافت ” كما اتفقا على «ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض».

….( وال ) ….