ليبيا نيوز

ستيفاني لـ « السفير الإيطالي» ندعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن مع الحفاظ على الهدوء على الأرض .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  6 مايو 2022 م ( وال ) –  التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة” ستيفاني وليامز” أمس الخميس “جوزيبي بوتشينو”  سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

   وغردت   “وليامز ” عقب  اللقاء الذي جمعهما  بطرابلس  عبر حسابها على تويتر  قائلة   ” ناقشت مع السفير بوتشينو «الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري – انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».

واضافت ” كما اتفقا على «ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض».

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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