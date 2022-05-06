البنتاغون الأميركي ينفي مساعدة الأوكرانيين في قتل ضباط روس بالجبهة

نفت وزارة الدفاع الأميركية -الخميس- تقديمها أي معلومات استخباراتية عن مواقع جنرالات روس في ميدان القتال، لتتمكن القوات الأوكرانية من قتلهم.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون”، جون كيربي، إن أميركا تزود فعلاً قوات كييف بمعلومات استخبارية عسكرية، ولكن “لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم”.

وأكد كيربي أن وزارة الدفاع لا تقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا تشارك في قرارات الجيش الأوكراني بشأن استهداف مواقع القصف.

يشار إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت -الأربعاء- نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن معلومات استخباراتية قدمتها واشنطن للجيش الأوكراني سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأوكراني استهدف وقتل عدداً من الجنرالات الروس، منذ بدء الغزو في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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