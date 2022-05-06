كوبا.. انفجار ضخم يهز العاصمة هافانا

هافانا 06 مايو 2022 (وال) -أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا قويا دوى اليوم الجمعة، داخل فندق “ساراتوغا” أمام مقر الكابيتول في العاصمة الكوبية هافانا.

وأكدت تقارير إخبارية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزء من مبنى الفندق فئة الخمسة نجوم، بينما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث.

كما أعلنت الرئاسة الكوبية أن الانفجار أسفر عن مقتل (8) أشخاص على الأقل وإصابة نحو (30) آخرين، وفق حصيلة أولية.

ورجحت مصادر إعلامية، أن “الانفجار نتج عن تسرب للغاز”، بحسب أولى المعطيات.

وأشارت الرئاسة إلى أن “عمليات البحث والإسعاف مستمرة في الفندق حيث يمكن أن يكون آخرون عالقين” تحت الأنقاض.

من جهته، أفاد موقع “كوبا ديبايت” الإلكتروني، أنه “تم اخلاء مدرسة تقع بجوار الفندق”.

يذكر أن الفندق (5) نجوم، يضم (96) غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما ويضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.(وال هافانا) س خ.

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