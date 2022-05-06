قوات الاحتلال تستهدف المزارعين بالرشاشات الثقيلة وقنابل الغاز في خان يونس.

القدس المحتلة 6 مايو 2022 م ( وال ) – استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة بكثافة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي وقت سابق، أمس، اقتحم نحو 600 مستوطن صباحا المسجد الأقصى المبارك، على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.

وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى بالدّفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 مواطنا قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، كما أبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن الأقصى، حيث أخرجتهما من «باب السلسلة».

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