ليبيا نيوز

20 ألفا يؤدون الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك .

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القدس 6 مايو 2022 (وال) – أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين ، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، قولها إن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية صهيونية مشددة، حيث نشرت قوات الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للفلسطينيين .

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا صهيونيا لباحاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك