20 ألفا يؤدون الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك .

القدس 6 مايو 2022 (وال) – أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين ، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، قولها إن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية صهيونية مشددة، حيث نشرت قوات الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للفلسطينيين .

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا صهيونيا لباحاته.