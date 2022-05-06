"كارين جان- بيير" أول امرأة سوداء تصبح متحدثة باسم البيت الأبيض . 

واشنطن 6 مايو 2022 مايو 2022 م (وال) ـــ أعلن بيان صادر عن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “كارين جان بيير” قد عينها الرئيس متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض لتخلف اعتبارا من الــ 13 من مايو الجاري المتحدثة الحالية ” جين ساكي”

وبهذا التعيين ستكون كارين جان- بيير أول امرأة سوداء تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض .

وأوضح البيان الرئاسي ان بايدن أعرب عن افتخاره بهذا التعيين مشيدا بخبرة وموهبة ونزاهة” المتحدثة الجديدة البالغة من العمر44 عاما ، ومن أصول أفريقية ، وعملت نائبة لــ “جين ساكي” ،

وكتبت جين ساكي في حسابها على تويتر أن جان-بيير (ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب ، وأضافت أن خليفتها ستعطي صوتا لكثير من الأشخاص وستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة) .

وأظهرت السيرت الذاتية أن كارين ولدت في جزيرة مارتينيك الواقعة في البحر الكاريبي، من أبوين من هاييتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين عامي 2008 و2012، وكانت ضمن فريقه الرئاسي، كما عملت في حملة جو بايدن في 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض .

ووكانت جان- بيير شغلت في فترة سابقة ، منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة “موف أون” اليسارية، وهاجمت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقطع مصور لهذه المنظمة عام 2018، قائلة (أمثل كل ما يكرهه دونالد ترامب) .