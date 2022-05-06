روسيا تدمر مخزن ذخيرة في لوجانسك.. وتسقط طائرتين حربيتين أوكرانيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن صواريخها دمرت مخزنا كبيرا للذخيرة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، في منطقة لوجانسك الشرقية، وأشارت ، في بيان سابق، إلى أن قواتها قتلت ستمائة جندي أوكراني خلال الليل،

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط ثلاثة صواريخ كروز روسية وأربع طائرات بينها طائرتان مقاتلتان من طراز سوخوي.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن قصف بلدات قرب خط المواجهات في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وفي شأن ميداني آخر، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن أمدت كييف بتفاصيل عن موقع المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، الأمر الذي ساعد في قصف هذه الأهداف وقتل ضباط روس.

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