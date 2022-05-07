معلومات استخباراتية أمريكية وراء إغراق الطراد الروسي موسكفا.

واشنطن 6 مايو 2022 (وال) – أفادت تقارير صحفية أمريكية أن معلومات استخباراتية أمريكية ساعدت السلطات الأوكرانية على إغراق طراد الصواريخ الروسي «موسكفا» في البحر الأسود، .

وذكرت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» في وقت متأخر، الخميس، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها قريبة من هذا الشأن، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالمخططات الأوكرانية.

وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية إنه بناء على طلب من الجيش الأوكراني، عرفت الولايات المتحدة السفينة بأنها «موسكفا» وساعدت في تحديد موقعها.

وكانت السفينة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قد غرقت في منتصف شهر أبريل الماضي بصواريخ أوكرانية مضادة للسفن على الأرجح. ونفت موسكو ذلك، واكتفت بالقول إن حريقاً اندلع على متن «موسكفا».

وكان طراد الصواريخ مسؤولاً أيضاً عن الدفاع الجوي في البحر الأسود بين مصب نهر الدانوب وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.