الخارجية الأمريكية تعلن إجراء كوريا الشمالية لتجربتها النووية السابعة هذا الشهر

واشنطن 06 مايو 2022 (وال) -أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قد تجري هذا الشهر أول تجربة نووية لها منذ العام 2017.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأمريكية جالينا بورتر للصحفيين “إنه بحسب ما توصلت اليه واشنطن، فإن بيونغ يانغ تعد موقع بونغيي ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء اختبار فيه اعتبارا من هذا الشهر، وهذا سيشكل تجربتها النووية السابعة”.

كشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن “الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي، قطع مسافة (470) كيلومترا على ارتفاع (780) كيلومترا، بسرعة (11) ماخ”.

ورأت الهيئة أن “إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية لا يمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل للمجتمع الدولي أيضا، ويعد انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، داعية كوريا الشمالية إلى “الوقف الفوري لعملية إطلاق الصواريخ”.

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب، ويحافظ على حالة الاستعداد.(وال واشنطن) س خ.

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