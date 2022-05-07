حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون يفقد سيطرته لأول مرة منذ 1964 بلندن في الانتخابات المحلية .

لندن 6 مايو 2022 م (وال) ـــــ أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي أجريت أمس الخميس ببريطانيا ان حزب المحافظين الحاكم في البلاد بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تكبد خسائر فادحة بفقده السيطرة على مجالس رئيسية في العاصمة “لندن” التي آلت الى حزب العمال المعارض بقيادة “كير ستارمر” ، لا سيما في مجالس واندزورث وبارنيه ووستمنستر الخاضعة لسيطرة المحافظين منذ عقود.

وذكرت شبكة “بي بي سي” اليوم الجمعة ان النتائج الأولية أشارت الى أن ذلك يحدث للمرة الأولى منذ عام 1964، وبعد فرز نحو ثلث أصوات الناخبين، يفقد حزب المحافظين سيطرته على مجالس رئيسية في العاصمة لصالح حزب العمال .

وأوضحت الشبكة أن خروج المحافظين بنتائج هزيلة قد يؤجج حالة السخط القائمة تجاه حزب المحافظين بزعامة جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح .

ويواجه جونسون انتقادات منذ اتهامه وقيادات أخرى من حزب المحافظين بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي التي كانت مفروضة للتصدي لكوفيد-19.

إلا أن النتائج حتى الآن لا تشير إلى قدرة حزب العمال على استعادة السلطة حال إجراء انتخابات عامة. ومن جهته، حاول رئيس حزب المحافظين أوليفير دودين التقليل من شأن الخسائر التي تكبدها الحزب، مُصرًا على أنها لا تمثل تهديدا لوجود الحزب بزعامة جونسون في سدة الحكم .

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