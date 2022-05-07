"مايكل راتني" يخلف الجنرال "جون أبي زيد" سفيرا أمريكيا جديدا لدى السعودية .

واشنطن 6 مايو 2022 م (وال) ـــ تم تعيين الدبلوماسي “مايكل راتني” كسفير جديد للولايات المتحدة لدى المملكة السعودية خلفا للقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال “جون أبي زيد الذي غادر الرياض العام الماضي .

ونقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية عن البيان الصادر من البيت الأبيض بالخصوص : ان (راتني الحاصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن ودرجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن، يتحدث العربية والفرنسية، وعمل مؤخرًا قائمًا بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في القدس، كما شغل منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر).

وأضاف بيان البيت الأبيض أن (راتني قائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان عميدًا لكلية دراسات اللغة ،في معهد الخدمة الخارجية ، وقبل ذلك كان عضوًا في هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني، وسبق تكريمه بعدة جوائز) .

هو أول ضابط في الخدمة الخارجية يتولى هذا المنصب منذ تشارلز فريمان في عام 1989 .

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