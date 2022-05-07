اليابان وكوريا الجنوبية تؤكدان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

أكد الجيشان الياباني والكوري الجنوبي قيام كوريا الشمالية في 7 مايو بإطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي.

وأشار الجيشان، في بيانات رسمية، إلى أن بيونغجيانغ أطلقت قذيفة تقوعا أن تكون صاروخًا بالستيًا ضمن خطتها لتطوير أسلحتها النووية.

وقال الجيشان الكوري الجنوبي والياباني إن هذا الصاروخ الثاني الذي تطلقه كوريا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إطلاقها صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر في4 مايو قبالة ساحلها الشرقي أيضًا.

يذكر أن هذه التجارب تأتي بعد وقت قصير من إعلان كوريا الشمالية عن رغبتها في تطوير قواتها النووية في أسرع وقت ممكن؛ من أجل القيام بضربات استباقية لحماية أمنها.

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