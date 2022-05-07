ليبيا نيوز

مباحثات بين بايدن وترودو حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر البيت الأبيض بيانًا أكد من خلاله إجراء الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حول تقديم مزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وترودو ناقشا، خلال اتصالهما الهاتفي الذي أجرياه في 6 مايو ، معاقبة روسيا على هجومها على أوكرانيا من خلال فرض عقوبات جديدة عليها.

كما تطرقا في اتصالهما إلى مشاركتهما في قمة الأميركيتين المقرر عقدها في يونيو القادم في مدينة لوس أنجلوس.

يذكر أن كندا وأميركا قدمتا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مجموعة كبيرة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة الهجوم الروسي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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