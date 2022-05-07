مباحثات بين بايدن وترودو حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

أصدر البيت الأبيض بيانًا أكد من خلاله إجراء الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حول تقديم مزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وترودو ناقشا، خلال اتصالهما الهاتفي الذي أجرياه في 6 مايو ، معاقبة روسيا على هجومها على أوكرانيا من خلال فرض عقوبات جديدة عليها.

كما تطرقا في اتصالهما إلى مشاركتهما في قمة الأميركيتين المقرر عقدها في يونيو القادم في مدينة لوس أنجلوس.

يذكر أن كندا وأميركا قدمتا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مجموعة كبيرة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة الهجوم الروسي.

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