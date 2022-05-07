على غرار ليبيا.. سودانيون يشكون من البنزين الملوث

أفادت أنباء من السودان أن السودانيون يشتكون من بنزين ملوث غزا محطات العاصمة الخرطوم، متسببًا في أعطال فنية عديدة للمركبات هناك.

وسبق أن أمر النائب العام في ليبيا الصديق الصور بفتح تحقيق حول وجود بنزين مغشوش تسبب في أعطال فنية لعدد من سيارات المواطنين، في حين نفت شركة البريقة لتسويق النفط ما يُشاع حول استيرادها كميات من المادة وهي غير مطابقة للمواصفات الفنية الليبية.

وتؤكد شكوى السودانيين من البنزين الملوث الباب علاقة تهريب الوقود من ليبيا إلى دول الجوار والذي نشط منذ مدة بشكل لافت، في ظل عدم تمكن السلطات في ليبيا من وضع حل لذلك.

ويرى مراقبون أن الأسواق في ليبيا والسودان لا تعتمد خلال الفترة الأخيرة على قانون العرض والطلب، بل تعتمد على التجار الذين استغلوا حالة عدم الاستقرار في البلدين لكسب الأرباح على حساب المواطنين.

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