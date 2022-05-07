أوكرانيا تعتقل 11 قناصًا روسيًا في منطقة خاركيف.

كييف 7 مايو 2022 م ( وال ) – أعلنت دائرة الأمن الأوكرانية، أمس الجمعة، أنها اعتقلت 11 قناصًا روسيًا في منطقة خاركيف، حيث أطلقوا النار على مواقع أوكرانية، وذلك خلال عملية خاصة نفذتها الدائرة.

ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية عن تقارير الدائرة أنه بالإضافة إلى ذلك، في منطقة خملنيتسكي، قامت وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة لجهاز الأمن الاستراتيجي بتحييد مجموعة تخريب واستطلاع معادية مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية في المنطقة.

وفي منطقة زيتومير، تم اعتقال عميل للخدمات الخاصة للاتحاد الروسي، الذي كان يجمع بيانات عن عدد طائرات القوات المسلحة الأوكرانية وجهوزيتها القتالية.

وأطلقت دائرة الأمن الأوكرانية اثنين من برامج الدردشة الجديدة، والتي سيتمكن كل مواطن من خلالها من تمرير البيانات على الفور إلى ضباط إنفاذ القانون.

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