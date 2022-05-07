إجلاء 50 مدنيا من آزوفستال الأوكرانية.. والجهود تتواصل لإنقاذ المزيد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جهودًا دبلوماسية تجري لإنقاذ من تبقى داخل مصنع آزوفستال، وسط مخاوف من المساعي الروسية للقضاء على آخر المقاتلين المتحصنين في المصنع المحاصر في ماريوبول، بحلول الاثنين الموافق لاحتفالات موسكو بيوم النصر.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بمشاركة وسطاء ودول وصفها بالمؤثرة، دون ذكر أي تفاصيل. فيما جدد المدافعون عن المصنع تعهدهم بعدم الاستسلام.

ونوهت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، بإجلاء خمسين امرأة وطفلاً ومسنًا الجمعة، مضيفة أن العملية ستستمر السبت، لكنها اتهمت في الوقت ذاته الجانب الروسي بانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة، مما جعل عملية الإجلاء بطيئة للغاية، ومنع عشرات آخرين من المغادرة، فيما لفت رئيس بلدية المدينة إلى وجود مئتي شخص محاصرين في المصنع مع القليل من الطعام أو الماء.

وأعرب مجلس الأمن الدولي في أول بيان له منذ بدء الحرب عن “قلقه العميق” بشأن الوضع في أوكرانيا، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات التي تشمل حظر النفط الروسي، وسط انقسامات بينها.

وفي إطار المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس على حزمة أسلحة بقيمة 150 مليون دولار، تتضمن ذخائر مدفعية إضافية وأجهزة رادار وعتادا آخر، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن وزعماء غربيين آخرين يعتزمون إجراء اتصال مرئي مع زيلينسكي الأحد في استعراض للوحدة، وإظهار مزيد من الدعم.

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