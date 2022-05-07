تنسيق فرنسي بريطاني في إطار مساعي دعم كييف وعزل روسيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، على زيادة التنسيق في مجال الأمن، فيما دعا جونسون إلى عدم إجراء أي مفاوضات مع روسيا بما يخدم روايتها الزائفة عن الصراع في أوكرانيا.

وأشار بيان بريطاني إلى أن جونسون هنأ ماكرون على فوزه الانتخابي بفترة رئاسية ثانية، فيما أعرب الزعيمان عن الالتزام بتنشيط “العلاقة الأنجلو-فرنسية”، والعمل على تخفيف التوتر بينهما على خلفية قضايا عدة، في مقدمتها قضية المهاجرين. إضافة إلى بذل مزيد من الجهود للتنسيق بشكل أكبر فيما يتعلق بتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل، فضلاً عن الجهود الرامية لعزل روسيا.

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