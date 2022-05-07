تونس 07 مايو 2022 (وال) _ صرح منسق مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في ليبيا (أنس العريبي): إن ليبيا تشارك بأربعة عروض في المهرجان في مختلف محاور التنافس، ضمن أكثر من (30) عرض من دول عربية وعالمية.

وأوضح العريبي، أن العرض سيكون ذو طابع تنافسي واحترافي، وسيكون بوابة لمخاطبة الجمهور التونسي الذواق والعاشق للمسرح. لافتًا إلى أن لغة العرض لغة عالمية سيتلقفها جميع الحضور دون أي إرباك أو تنظير.

وذكر أن المشاركة في مهرجان قرطاج للمونودراما، تعتبر دورة تأهيلية عالية المستوى. نظراً لفخامة وقوة المهرجان، وشهرته الواسعة محليا وعالمياً.

وتابع: أن الفرق المشاركة في المهرجان هي المسابقة الرسمية للمسرح الوطني بعنوان مسرحية “إلى أين” بطولة حسين المنصوري العبيدي وإخراج عوض الفيتوري. وموسيقي أنس العريبي إدارة مسرحية حاتم قرقوم .

وأضاف أن العروض الشرفية ومسابقة النقاد ستكون “أصوات وطن” للفنانة سعاد خليل والمخرج نور الدين الشيخي لفرقة المسرح الشعبي. والعرض الثاني لعمل “بدون تأشيرة” للفنان حمزة بليبلو، وإخراج توفيق الفيتوري لفرقة كالوس.

وكشف العريبي، أنه سيتخلل المهرجان توقيع كاتب للكاتب المسرحي علي موسى الفلاح بكتب التحطيم واللعب على حجم الصدفة، وتوقيع الكتاب تحت إشراف المجلس الثقافة العام ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي

وأشار إلى أن توقيع الكتاب برعاية و احد دعمي المهرجان الدولي لامونودراما مركز يوث بإشراف الدكتور علي الزوي، وشركة الخطوط الليبية الجوية، وسيتم من خلال المشاركات وضع خطط وطرح بعض المواضيع الهامة لدى المسرح الليبي، و وضع بعض الخطط لتكون الدوارة القادمة أفضل ولتكون ليبيا بارزة بالفن الليبي والمسرح الليبي بقوة.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في نسخته الرابعة، حيث ستمثل فرقة المسرح الوطني بنغازي ليبيا داخل المسابقة الرسمية.

وسيقام المهرجان بدولة تونس في الفترة 13 حتى 16 من شهر مايو الجاري، وتحل ليبيا ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان.

الجدير بالذكر أن دولة ليبيا هي ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان. (وال _ تونس).

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