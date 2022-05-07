النشرة الثقافية التي تصدر عن وكالة الأنباء الليبية أسبوعيا وتهتم بتغطية المشهد الثقافي الليبي والعربي والعالمي

– افتتاحية النشرة- رسالة إلى صحفي شاب – المحرر الثقافي

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- الصحافة شغف أولا وثانيا وثالثا ، قبل ان تكون علم أو مهنة قابلة للتلقين والتدريب..وهي بوصفها شغف تكاد تكون فنَّاً ، ومثلما يرتبط الفن بمواده الخام ، ترتبط الصحافة ا المقرؤوة أولاب بمادتها الخام ، أي اللغة

خبر واحد يصيغه صحفيان مختلفان وكلا الصياغتين تتوفران على شروط الخبر كما تحددها صفحات الكتب الاكاديمية ، وتجيب على الاستفهامات الخمسة المعروفة ، مع ذلك نحن كقراء ، سنفضل صياغة على أخرى ..لا لشيء إلا لأن هذه الصياغة تميزت على الأخرى بمفرداتها وجماليات جملها وانسياب أسلوبها ، فالقاريء غالبا لايبحث عن المعلومة فقط بل عن طريقة تقديمها سواء كانت مقرؤة أو مرئية أو مسموعة

إن مايميز صحفيا على زملائه ، ليس فقط مخزونه اللغوي الذي يتكون بالمجهود الشخصي والمداومة على تطوير الذات ..لكنه التوق المرضي لحيازة قصب السبق في الوصول على المعلومة والتوسع في تقديم الخدمة الإخبارية أوالتحليلية أو الاستقصائية

أهم مايمكن ان يصل إليه الصحفي الحقيقي، المصاب بالشغف في رحلته الخرافية لصيد عنقاء الرضى والنجاح ، أن يصنع اسمه المهني أو ماركته التجارية بما يكتسبه من خبرات ومعارف تضيف لشغفه الخاص بعدا احترافيا ، ليس بالضرورة أن ينعكس في مستوى المناصب والمواقع القيادية التي يحتلها في الصحف ووسائل الإعلام ، ففي هذا الصدد ثمة اعتبارات عديدة تحكم الأمر، ولا علاقة لها بالمهنية والقدرات والكفاءة خصوصا في المؤسسات الحكومية في عالمنا الثالث وفي بلادنا تحديدا

الصحفي في بداية المشوار ، لا يجب ان يضع نصب عينيه ، أن مهنته يمكن أن تكون وسيلة لطلب الاستفادة المادية ، لأنه في تلك اللحظة سيتحول من صاحب رسالة ومهمة محددة في المجتمع ، إلى مجرد مرتزق قابل للبيع والإيجار ، وعدو للحقيقة

يمكنك أن تكون معولاً للبناء وتنجح ، بل وتصل إلى الإرضاء المادي ، إذا امتلكت أدواتك التي تمكنك من المنافسة في تسويق سلعتك الإعلامية والصحفية .. ويمكنك أن تكون معول هدم في مجتمعك ، إذا رضيت ان تتحول إلى بوق ، او مزمار يعزف لمن يدفع أولا ، ويدفع أكثر

خياراتك دائما ستجدد ظهورها في كل مرحلة من مسيرتك المهنية ، وتطرح عليك تحديات مختلفة بمعطيات مغايرة لكنها جميعها تضعك امام طريقين لاثالث لهما .. وهنا لاعاصم إلا الشغف والصدق في اعتناق الجدوى من رسالة المهنة التي قد تكلفك حريتك وحياتك وراحتك البدنية والذهنية

صديقي الصحفي الشاب ، لست هنا في موقع المعلم او الواعظ ..لكنني أحاول ان أضع بين يديك خلاصة تجربة ، حتى وإن لم أحقق خلالها الكثير ، فإنها تبقى تجربة يمكن استخلاص دروسها والاستفادة منها ، وإن اختلفت ظروفها وشروطها .

**طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- يستعد المقر التاريخي للمكتبة الوطنية الفرنسية في قلب باريس لإعادة فتح أبوابه بحلة جديدة في سبتمبر المقبل، وتوضع اللمسات الأخيرة على عملية نقل المحتويات مجددا إليه، بعدما كان أفرغ منها بهدف تنفيذ أشغال إعادة التأهيل.

كان المقر الذي أقيمت فيه المكتبة بالقرن الثامن عشر عبارة عن مبان مرموقة بالقرب من حديقة القصر الملكي ويضم مجموعات قيمة من المخطوطات والمطبوعات والصور الفوتوغرافية وتلك المتعلقة بالموسيقى والفنون المسرحية، إضافة إلى خرائط وعملات معدنية وميداليات وتحف، وفق «فرانس برس».

ومن بين الكنوز المعروضة، عرش الملك داغوبير («أواخر القرن الثامن – القرن التاسع»)، بحسب الشرح المكتوب، وهو من البرونز، أتلفه نابوليون الأول وأصلحه حداده قدر المستطاع.

وستكون قاعة مازاران التي أعيد تأهيلها بالكامل من الأقسام الرئيسية، ويبلغ طولها 46 مترا، وهي مزينة بلوحات جدارية باروكية. وستتغير المجموعات المعروضة في هذه القاعة بانتظام.

** صندوق الرمل ..

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- عن دار المتوسط بايطاليا صدر للروائية الليبية “عائشة إبراهيم” روايتها الثالثة المعنونة بـ(صندوق الرمل) ، ترصد الرواية محطات من التاريخ الليبي من خلال رؤية الآخر وتحديدا ما كانت تنشره الصحف الإيطالية في أعقاب عزو إيطاليا لليبيا عام 1911م ومواقف الجنود الإيطاليين حول ذاك الغزو، فضلا عن ما لاقاه الآلاف من الليبيين اللذين تعرضوا للتهجير والنفي للجزر الإيطالية المهجورة.

** جديد المترجم مأمون الزائدي .

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- عن دار نينوى بالشراكة مع جامعة كامبريدج في بريطانيا. صدر حديثا كتاب جديد بعنوان (النظرة النظمية- الحياة فلسفة معاصرة) الذي تولى ترجمته وتقديمه الكاتب والمترجم الليبي “مأمون الزائدي”

** تجليات سجين الوباء.

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في العاصمة اللبنانية بيروت، صدر كتاب جديد للأديب والروائي “إبراهيم الكوني” بعنوان (تجليات سجين الوباء) وذلك ضمن سلسلة متون، ويحتوي الكتاب على مجموعة من المقالات التي كتبها الكاتب أثناء فترة الحجر الصحي جراء إنتشار جائحة كورونا في العالم ..

** زعيم سالم أبو ظهير .

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- صدر للكاتب الليبي الدكتور “سالم أبو ظهير” مجموعته القصصية الأولى بعنوان (الزعيم) عن منصة الأمازون في نسخة إلكترونية على نفقته الشخصية، وتضم المجموعة حوالي 8 نصوص قصصية وفي كل قصة هنالك رصد مكثف لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين الليبين لاسيما خلال منتصف حقبة الثمانينيات وحتى عام 2000م عبر مظاهر وطقوس تلكم السنوات.

** “السيدة روينا وغرفة الأشياء الضائعة” .

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- تمتد مجموعة “السيدة روينا وغرفة الأشياء الضائعة ” للسورية سعاد الجندي الصادرة حديثا عن دار موزاييك للدراسات والنشر- على 70 صفحة من القطع المتوسط، وتنطوي على 17 قصة قصيرة تروي فيها الكاتبة حكايات السيدة روينا وصديقاتها وما يتعرضن له من مواجهات حياتية وتحديات مجتمعية بسرد يمتزج فيه الواقع بالأحلام ويتخذ من المشاهد العجائبية طريقة ليخاطب من خلالها بواطن قرّائه.

في القصة التي حملت المجموعة عنوانها “السيدة روينا وغرفة الأشياء الضائعة” تسرد علينا الكاتبة -المقيمة في بلغاريا- مجريات حلم راود السيدة روينا التي وجدت نفسها فجأة أمام غرفة كُتِبَ على بابها “غرفة الأشياء الضائعة”، فدخلتها السيدة وبدأت تميّز أغراضا قديمة ذكّرتها بمراحل حياتها في المراهقة والشباب، فتمنَّتْ لو أنها تستطيع توجيه تلك الشابة وتحذيرها لتغدو فتاة أخرى غير التي أصبحت عليها روينا، ولكنها “سرعان ما استيقظت امرأة في منتصف العمر لن تجد ما أضاعته ..

** شيفرة إرم .

طرابلس 7 مايو 2022 (وال)- صدر للكاتب عمار السرورى، مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية تحت عنوان ” شيفرة إرم ” وهى رواية تعود أحداثها إلى عام 1954 مع عودة بطلها الباحث عن المدينة المفقودة في الربع الخالى.

تبدأ الرواية بعودة “شمس” من الخارج بعد حصوله على شهادة في علم الآثار ومشاركته في بعثات أثرية في قارات مختلفة إلى دياره في الصَبَّيْحة المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وفي هذه الأثناء تصله رسالة من لندن من صديق دراسته ويليام يخبره فيها عن رغبة السير “رايلي بران” الرجل الثري المولع بكل ما هو أثري بتكليفه القيام برحلة إلى الجزيرة العربية، إلى ربعها الخالي للبحث عن المدينة المفقودة، ويطلب من شمس مرافقته بهذه الرحلة.

وال..