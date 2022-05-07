كوبا.. 18 قتيلاً جراء انفجار في أحد الفنادق التاريخية

أدى انفجار وقع في أحد الفنادق المعروفة وسط العاصمة الكوبية هافانا إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الكوبية.

وأشار شهود ووسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا التاريخي، دمر جدران بعض الطوابق العليا.

وأكد الرئيس الكوبي مييل دياز كانيل، في تصريحات من موقع الحادث، أن الانفجار نجم فيما يبدو عن تسريب غاز وهو ما أكده في وقت لاحق خلال زيارته المصابين في أحد المستشفيات.

ويثير الانفجار المخاوف من تراجع الحركة السياحية في الأحياء التاريخية القديمة في هافانا التي بدأت تدريجيًا تعيد فتح أبوابها بعد أن دمرت جائحة كورونا قطاع السياحة الحيوي بالجزيرة.

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