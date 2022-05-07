ليبيا نيوز

احتجاجات مناوئة للحكومة في سريلانكا تؤدي إلى إعلان الطوارئ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا في وقت متأخر من الجمعة حالة الطوارئ في البلاد، وفق ما أفاد به إشعار حكومي، عازيا القرار إلى تحقيق الأمن العام، وحماية النظام، والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع.

وساد الهدوء شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا، صباح السبت، بعد أسبوعين من تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفيما لم تعلن تفاصيل قواعد حالة الطوارئ الأخيرة؛ فإن القوانين السابقة منحت الرئيس صلاحيات أكبر في نشر الجيش واحتجاز أشخاص دون توجيه اتهامات وتفريق الاحتجاجات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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